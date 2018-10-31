Появились подробности взрыва в Архангельске

Очевидцы рассказали об увиденном

По последним данным, пострадали два сотрудника ФСБ. Мужчина получил осколочные ранения, его увезли в реанимацию. Женщину осматривают медики. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Позже на брифинге губернатор Игорь Орлов сообщил о трех пострадавших. По его словам, все они госпитализированы, передает ТАСС.

Несмотря на ЧП и эвакуацию людей из здания ФСБ, остальные учреждения работу не прерывают.

Так, магазин по соседству из-за взрыва не закрыли. О происходящем в первые минуты рассказала одна из продавцов.

По ее словам, сначала все услышали хлопок, но он не вызвал испуга – на громкий звук никто не обратил особого внимания. Поняли, что все серьезно, когда увидели полицию, пожарных и машины реанимации.

"Коллега моя видела, как выносили на носилках человека. Нас не предупреждали об эвакуации, мы работаем в том же режиме", – поделилась женщина в беседе с LIFE SHOT.

Место происшествия сейчас осматривают специалисты. Выводы делать пока рано. Об этом ТАСС сообщил Игорь Орлов.

"Сейчас ведутся необходимые работы тех, кто отвечает за оценку ситуации, за осмотр места происшествия, выработку первых действий... Произошло это считанные минуты назад, так скоропалительно делать какие-то выводы невозможно и недопустимо", – заявил он.

Портал Znak.com опубликовал фотографию молодого человека, который подозревается в подрыве здания управления ФСБ в Архангельске. Злоумышленник попал на камеры наблюдения.

Тем временем появилась новая информация о подозреваемом – Национальный антитеррористический комитет сообщает, что погиб именно он. Бомба взорвалась у него в руках. О предварительной версии говорится на официальном сайте: "...лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью".

Взрыв прогремел сегодня утром у здания управления ФСБ в центре города. Один человек, стоявший у главного входа, был ранен. Позже он скончался – медики ничем не смогли помочь. Его личность устанавливают.

По предварительным данным, взрывное устройство заложили между входными дверями – возле металлодетектора.