В Таиланде найдена мертвой россиянка

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Туристка из России погибла на острове Пхукет на юге Таиланда."Информацию о гибели гражданки России мы получили вчера днем. Тело россиянки было найдено в середине дня у здания кондоминиума, в котором она проживала. Полиция Пхукета пока ведет следствие", – рассказал 1 ноября РИА "Новости" заведующий консульским отделом российского посольства в Бангкоке Владимир Пронин.
Тело 48-летней россиянки нашли около семиэтажного здания кондоминиума. Она въехала в страну 16 октября, а 14 ноября собиралась уезжать, сообщает "Свободная пресса". Травмы погибшей указывают на то, что она упала с большой высоты. В квартире россиянки нашли одноразовые шприцы, сигареты и медикаменты с этикетками на русском языке.
По информации Phuket News, полиция считает, что имели место несчастный случай или суицид. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия, отмечает телеканал "360".
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