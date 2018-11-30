Второй раз за месяц: в Шереметьево произошло ЧП во время взлета

На ВПП выбежал неизвестный

В аэропорту "Шереметьево" едва не произошел несчастный случай со смертельным исходом.

"За считанные секунды до вылета "Боинга" Москва – Сочи диспетчеры заметили на полосе мужчину без специальной униформы, который не должен был там находиться. Экипажу была дана команда прервать взлет и вернуться на стоянку", – рассказал "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

По словам собеседника агентства, неосторожный мужчина не пострадал. Нарушитель режима безопасности оказался рабочим дорожно-строительной компании, выполняющей работы на аэродроме.

За последние 2 недели это уже второе ЧП, связанное с присутствием посторонних людей на летном поле. Самолет, выполнявший рейс Москва – Афины, 20 ноября при взлете насмерть сбил человека. Погибший оказался армянским гражданином Альбертом Йепремяном, депортированным из Испании. Йепремян возвращался в Армению транзитом через Москву, однако перед посадкой на ереванский рейс сбежал из автобуса. По информации агентства, гражданин Армении пытался остаться в России, не пройдя пограничного контроля, однако заблудился на летном поле.

