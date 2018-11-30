Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Второй раз за месяц: в Шереметьево произошло ЧП во время взлета

Фото: www.globallookpress.com
На ВПП выбежал неизвестный

В аэропорту "Шереметьево" едва не произошел несчастный случай со смертельным исходом. 

"За считанные секунды до вылета "Боинга" Москва – Сочи диспетчеры заметили на полосе мужчину без специальной униформы, который не должен был там находиться. Экипажу была дана команда прервать взлет и вернуться на стоянку", – рассказал "Интерфаксу" источник в службах аэропорта. 

По теме

По словам собеседника агентства, неосторожный мужчина не пострадал. Нарушитель режима безопасности оказался рабочим дорожно-строительной компании, выполняющей работы на аэродроме.

За последние 2 недели это уже второе ЧП, связанное с присутствием посторонних людей на летном поле. Самолет, выполнявший рейс Москва – Афины, 20 ноября при взлете насмерть сбил человека. Погибший оказался армянским гражданином Альбертом Йепремяном, депортированным из Испании. Йепремян возвращался в Армению транзитом через Москву, однако перед посадкой на ереванский рейс сбежал из автобуса. По информации агентства, гражданин Армении пытался остаться в России, не пройдя пограничного контроля, однако заблудился на летном поле.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы обнаружили виновного в сдаче Крыма

Нужны ли американцу крымские курорты, когда на кону отдых на Гавайях

Трамп собирался подарить Путину жилье

Вокруг американского президента разворачивается новый скандал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей