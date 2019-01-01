Нашли младенца: последние новости о трагедии в Магнитогорске

Под завалами взорвавшегося жилого дома почти сутки лежал 11-месячный малыш

В Магнитогорске, на месте обрушения жилой многоэтажки продолжаются работы по спасению пострадавших. В первый день Нового Года случилось настоящее чудо: из-под завалов удалось вытащить младенца.

О том, что ребёнок выжил сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в его телеграмм-канале. Спасатели вели работы и услышали детский громкий плач.

По теме Названа причина взрыва дома в Магнитогорске

"Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан", – говорится в сообщении.

После в Сети появилось видео, на котором виден момент освобождения 11-месячного младенца. Оказалось, что это девочка. Подняв ребенка спасатели со слезами на глазах отдали малышку медработникам. По последним данным, она находится в реанимации. Врачи заверили, что угрозы жизни ребенка нет.

Утром 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд жилой многоэтажки по улице Карла Маркса. Семь человек погибли, предварительно еще одна жертва находится под завалами. Не исключено, что под грудой бетона могут находится еще люди, по спискам ищут десятки человек.

На место трагедии прилетел Владимир Путин.