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Трагедия на Новый год: число жертв взрыва в Магнитогорске выросло

Фото: Илья Московец/ТАСС
Погибли 18 человек

Из-под завалов жилого дома, где 31 декабря, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, спасатели вытащили еще два тела. Среди жертв – ребенок. К 7 утра (мск) 2 января найдено 17 человек, 11 из них погибли. В числе спасенных – двое детей. Один из них, 10-месячный младенец, чудом выжил. Как позже рассказывали спасатели, которые его нашли, ребенка спасла теплая одежда и то, что он лежал в кроватке. Малыш был в тяжелом состоянии. Его эвакуировали в Москву, сейчас он в НИИ детской хирургии и травматологии.

Аварийно-спасательные работы на месте трагедии ведутся круглосуточно, отмечается на сайте ГУ МЧС России по Челябинской области

"Работы по разбору завалов и поиску людей выполняются в четыре смены, по два часа. Дополнительно для разбора завалов из Уфы прибыл экскаватор с гидроножницами", – говорится в сообщении.

По последним данным, число жертв продолжает расти. Спасатели рассказали уже о 13 погибших, пишет ТАСС.

"Тринадцать погибших, подтверждаем", – цитирует агентство представителя пресс-службы областного главка МЧС.

Позже в ходе поисково-спасательной операции нашли еще одно тело.

 "...из-под завалов извлечены 14 погибших", – приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба МЧС.

К 10.20 утра обнаружено еще двое жертв трагедии. ТАСС со ссылкой на данные спасателей пишет о 16 погибших.

По последним данным, погибли 18 человек. Из-под завалов извлекли тела девочки, малышке было около трех лет, и мужчины передает РИА Новости сообщение представителей МЧС.

Судьба 23 человек остается неизвестной.

Подъезд жилого 10-этажного дома в Магнитогорске обрушился около четырех утра 31 декабря. По предварительной информации, причиной стал взрыв бытового газа. Сегодня в регионе – день траура.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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