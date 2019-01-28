У похитителя картины Куинджи отшибло память

Сообщники преступника устроили в Третьяковке второе ограбление

Задержанный за кражу картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи отрицает свою вину. На допросе он заявил, что никогда не нарушал закон, поэтому не понимает, за что его схватили. При этом он не смог рассказать, где находился в воскресенье, 27 января, – пожаловался на память.

Между тем, следователи уверены, что задержанный в поселке Заречье Московской области 31-летний гражданин РФ, ранее привлекавшийся за хранение наркотиков, и является похитителем. По сообщению МВД РФ, он же указал полицейским, где спрятал полотно – в подмосковном Одинцово.



По данным "Пятого телеканала", вор передал картину сообщнику, которого также задержали. Однако тот утверждает, что не знал о краже и о том, что именно прячет. По его словам, ему просто передали сверток с просьбой положить в подвале.

В настоящее время следствие изучает подробности дела и ищет других сообщников злоумышленника, которые у него наверняка были.

На такие подозрения наводит интересный факт: примерно в то же время, когда преступник вынес картину из Третьяковки, на пульт полиции поступил сигнал о краже дорогой женской шубы из гардероба галереи, сообщает телеграм-канал Mash. Вероятно, это был отвлекающий маневр, благодаря которому охрана сразу не заметила исчезновения картины.

"О пропаже картины примерно 30 минут было неизвестно… Камеры наблюдения просматривали. Увидели, что это был мужчина в черном свитере и потертых джинсах. Создалось впечатление, что он вышел уже до того, как о пропаже узнали", – поделился с РИА "Новости" источник.

Кроме того, надо отметить, что выставка работ Куинджи проходит в нескольких залах на втором и третьем этажах Третьяковской галереи. Картина "Ай-Петри. Крым" размещалась на третьем этаже, в углу, вне зоны прямой видимости камер наблюдения. В музее было множество посетителей, но похититель вел себя столь дерзко и уверенно, что и сотрудники Третьяковской галереи, и зрители "проморгали" кражу.

Как видно на видеокадрах с камер наблюдения, мужчина в черном джемпере и темных джинсах подошел к картине, снял ее со стены и, размахивая многомиллионным произведением искусства словно портфелем, вышел из зала. Позже в том же помещении, но за перегородкой была найдена пустая рама. Сам злоумышленник беспрепятственно покинул музей и выехал из Москвы еще до того, как был объявлен в розыск.