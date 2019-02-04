Рядом с российской границей взорвали токсичные торпеды НАТО

Действия военных нанесли огромный ущерб экологии

В Северном море вблизи территориальных вод РФ военные Североатлантического альянса взорвали боеприпасы, снятые с норвежского корабля "Helge Ingstad", затонувшего в ноябре прошлого года на учениях НАТО.

Боеприпасы, оставшиеся на затонувшем фрегате, необходимо было уничтожить на суше, на специальном полигоне. Однако их взорвали прямо под водой, что загрязнило акватории России и Норвегии.

Командир подразделения взрывателей капитан Бенгт Бердаль заявил, что было слишком рискованно вытаскивать торпеды на сушу, чтобы обезвредить их, сообщает Bergens Tidende. Он подчеркнул, что морская вода могла проникнуть в аккумуляторы в боеприпасах и вызвать возгорания и опасное задымление. Поэтому было принято решение не дожидаться катастрофы и сыграть на опережение, взорвав торпеды.

По мнению экспертов аналитического центра War Gonzo, вероятнее всего, в Северном море были взорваны торпеды "Стингрей" весом более 250 кг каждая, сообщает одноименный телеграм-канал. Аналитики считают, что торпед должно быть не меньше четырех.

Фрегат ВМС Норвегии "Хельге Ингстад" затонул из-за столкновения с греческим нефтяным танкером "ТС Сола" в районе норвежского порта Берген 8 ноября прошлого года. Норвежский корабль возвращался на базу с учений НАТО Trident Juncture 2018.