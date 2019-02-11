Дети погибли при пожаре в Кузбассе

Нибиру
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Трагедия произошла в городе Новокузнецке Кемеровской области. В ночь на понедельник, 11 февраля, загорелся частный двухэтажный дом, в котором проживала многодетная семья.
Родители проснулись в 3 часа ночи от сильного дыма. Глава семейства смог вывести из дома жену и детей 3 и 7 лет. Еще один ребенок 10 лет тоже спасся, но получил ожоги. Двух мальчиков 6 и 10 лет вытащить из огня не удалось, их тела обнаружили пожарные.
По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за печки, которой жители пользовались накануне в связи с сильными морозами, сообщается на сайте регионального отделения СКР.
Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".
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