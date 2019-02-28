Пьяный капитан российского судна повторил аварию с Крымским мостом

В отличие от инцидента с Керченской переправой, наши соотечественники причинили южнокорейцам куда больше неудобств

Капитан российского сухогруза Seagrand, который врезался в автомобильную переправу в южнокорейском порту Пусана, находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения. До столкновения береговая служба просила его скорректировать маршрут, но он "не понял английского языка".

Любопытно, что несчастья на экипаж сухогруза посыпались еще за 40 минут до входа в порт Пусана. По сообщению Telegram-канала "Говорит Москва", незадолго до происшествия грузовое судно протаранило круизный лайнер. Под стражу взяли всех членов набедокурившего в Южной Корее экипажа.



Согласно агентству "Рёнхап", сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, находился ли капитан у руля во время инцидента, видео которого появилось на Youtube-канале "Новости дня". Если именно он управлял кораблем, то ему может грозить серьезное наказание. Как передает News Joins, судно отбуксировали на безопасное расстояние, чтобы не мешать проходу других кораблей. В результате ЧП никто не пострадал, но мост и сухогруз получили повреждения.

Похожая ситуация произошла с Крымским мостом в 2018-м. Тогда в переправу врезался плавучий кран – судно с якоря сорвал сильный ветер. От удара смялось несколько метров барьерного ограждения объекта, а вот опора удержалась.