Эксперты считают, что это происходит из-за постоянной миграции населения

Все больше людей по стране заражаются корью. Из-за этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о внесении постановления о неотложных мерах по противодействию распространению этой болезни в России. Оно должно начать работу 11 марта.

Речь идет о дополнительной иммунизации против кори населения, а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, не привитых против этой заразы. Об этом передают РИА "Новости".

Utro.ru сообщали, что с начала года на полуострове Крым зафиксировано 40 случаев заражения корью. Болезнь только набирает обороты, но врачи предполагают, что показатели только будут расти.



Руководитель Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская считает, что ситуация связана с долгими каникулами и постоянной миграцией людей с полуострова на Украину и наоборот.

"Ситуация 2019 года не позволяет говорить о том, что ситуация стабилизировалась. Она осложнилась значительно после длительных новогодних праздников. После миграции населения на Украину и с Украины в Крым мы начали фиксировать очаги коревой инфекции", – сообщила эксперт "Крым Информ".

По данным Роспотребнадзора, в 2018 году почти четверть случаев кори были завезены в Крым с территории Украины. Поэтому сейчас во всех пунктах пропуска на границе с Украиной ведется контроль и выявление людей с признаками заболевания.

"Управление продолжает санитарный контроль в пунктах пропуска. Число выявляемых лиц с признаками инфекционных заболеваний значительно увеличивается. Это один из моментов контроля для недопущения осложнений на территории субъектов РФ", – сообщают в ведомстве.

Пеньковская уточнила, что сейчас уровень заболеваемости корью на Украине один из самых высоких на европейской части земного шара. По данным на конец 2018 года, показатель количества заболевших корью на Украине в 63 раза превышал уровень заболеваемости в Крыму.

С начала года в Псковской области зафиксировано уже два случая кори. Заболевание было "завезено" с территории других регионов, но распространение в Псковской области не получило. В числе заболевших оказались ребенок и подросток.

"В апреле, когда спадет волна заболеваний гриппом, будет проводиться большая кампания по выявлению и вакцинации непривитых детей и граждан более старших возрастов", – заявил один из врачей.

Заразиться корью легко, для этого достаточно побыть с инфицированным человеком в одном помещении или пройти за ним следом по лестничной клетке.