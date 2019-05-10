Неприятности начались после прибытия на станцию американского корабля

Экипаж был вынужден включить системы очистки воздуха.

После стыковки многоразового космического корабля Dragon-2 с МКС космонавты почувствовали странный запах. Выяснилось, что в атмосфере МКС – повышенное содержание изопропилового спирта. Концентрация достигла шести миллиграммов на кубический метр. Следуя инструкциям с Земли, экипаж запустил системы очистки воздуха: содержание спирта снизилось до двух миллиграммов. Отметим, что до прибытия корабля компании SpaceX концентрация составляла лишь десятую долю миллиграмма.

На фоне происшествия Россия направила в NASA замечания. Об этом рассказал начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.

"Да, насколько я знаю, из-за этого корабля произошел выброс в атмосферу МКС паров изопропилового спирта",

– заявил он в беседе с РИА Новости, добавив, что все "вопросы заданы".