Нибиру
- Троянский конь: вооруженные пришельцы с Нибиру разрушат Землю
- Последний праздник: Землю погубит гигантский астероид
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Экипаж был вынужден включить системы очистки воздуха.
После стыковки многоразового космического корабля Dragon-2 с МКС космонавты почувствовали странный запах. Выяснилось, что в атмосфере МКС – повышенное содержание изопропилового спирта. Концентрация достигла шести миллиграммов на кубический метр. Следуя инструкциям с Земли, экипаж запустил системы очистки воздуха: содержание спирта снизилось до двух миллиграммов. Отметим, что до прибытия корабля компании SpaceX концентрация составляла лишь десятую долю миллиграмма.
На фоне происшествия Россия направила в NASA замечания. Об этом рассказал начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
"Да, насколько я знаю, из-за этого корабля произошел выброс в атмосферу МКС паров изопропилового спирта",
– заявил он в беседе с РИА Новости, добавив, что все "вопросы заданы".
В прибалтийской стране обвинили россиян во всех возможных грехах