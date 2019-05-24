"Суперджет" пострадал при посадке в Ижевске

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Самолет "Суперджет", летевший из Москвы в Ижевск, получил повреждения во время приземления. Об этом сообщает Следственное управление на транспорте СК РФ по Москве.
Инцидент произошел из-за допущенной ошибки сотрудников аэропорта при подготовке борта к вылету.
"Работниками наземных служб не был отцеплен трос заземления. При выпуске шасси трос размотался и повредил фюзеляж воздушного судна", – говорится в сообщении.
Тем не менее, самолет сел в штатном режиме.
За последнее время с первым российским авиалайнером "Суперджет" произошло несколько происшествий. Так, 5 мая рейс Москва – Мурманск загорелся при посадке в аэропорту "Шереметьево", в результате чего погиб 41 пассажир.
Через пару дней, 7 мая, рейс из Москвы в Ригу вернулся по неназванной причине. На следующий день был отложен рейс из Москвы в Ростов из-за того, что в салоне почувствовали запах гари.
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