"Суперджет" пострадал при посадке в Ижевске

SSJ100 продолжают преследовать происшествия

Самолет "Суперджет", летевший из Москвы в Ижевск, получил повреждения во время приземления. Об этом сообщает Следственное управление на транспорте СК РФ по Москве.

Инцидент произошел из-за допущенной ошибки сотрудников аэропорта при подготовке борта к вылету.

"Работниками наземных служб не был отцеплен трос заземления. При выпуске шасси трос размотался и повредил фюзеляж воздушного судна", – говорится в сообщении.

Тем не менее, самолет сел в штатном режиме.

За последнее время с первым российским авиалайнером "Суперджет" произошло несколько происшествий. Так, 5 мая рейс Москва – Мурманск загорелся при посадке в аэропорту "Шереметьево", в результате чего погиб 41 пассажир.

Через пару дней, 7 мая, рейс из Москвы в Ригу вернулся по неназванной причине. На следующий день был отложен рейс из Москвы в Ростов из-за того, что в салоне почувствовали запах гари.



