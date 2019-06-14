В Измайловском кремле произошел пожар

Деревянную постройку охватило пламя

В"Вернисаже в Измайлово" в одном из офисных помещений вспыхнул огонь. Генеральный директор Измайловского кремля Александр Ушаков не исключает, что пожар, в результате которого никто не пострадал, начался от брошенного окурка.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Москве. По информации издания "Вечерняя Москва", возгорание произошло на первом этаже здания и огонь быстро перекинулся на второй.

Ушаков рассказал корреспонденту РИА Новостей, что сотрудники музея каждый день поливают деревья. Однако в этом году цветение оказалось слишком сильное, а дождей нет, отмечает телеканал "360". Площадь пожара, как стало известно телеканалу "МИР24", составила 50 кв метров, спасатели потушили его за считанные минуты.