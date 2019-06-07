Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

СМИ сообщили о пожаре на юго-востоке Москвы

Возгорание локализовано

Хлопок прогремел на электроподстанции Чагино в Капотне.

"Было небольшое возгорание оборудования подстанции, не относящегося к основному. Оно уже локализовано силами персонала до прибытия МЧС... Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место и ведут проверку. Предприятие функционирует в штатном режиме", –

рассказал ТАСС собеседник в экстренных службах. 

По информации РЕН ТВ, очевидцы заявляют, что над сооружением поднимается дым. В настоящее время спасатели проверяют эту информацию.

Отключения электроэнергии не было, сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на экстренные службы.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия готовится к снятию санкционной блокады

Если Брюссель предложит мировую, то Москва ответит взаимностью

Британцы облили Москву грязью после заявления Путина о Скрипалях

В Соединенном Королевстве не верят в то, что Россия готова возобновить дружбу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей