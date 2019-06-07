СМИ сообщили о пожаре на юго-востоке Москвы

Нибиру
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Хлопок прогремел на электроподстанции Чагино в Капотне.
"Было небольшое возгорание оборудования подстанции, не относящегося к основному. Оно уже локализовано силами персонала до прибытия МЧС... Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место и ведут проверку. Предприятие функционирует в штатном режиме", –
рассказал ТАСС собеседник в экстренных службах.
По информации РЕН ТВ, очевидцы заявляют, что над сооружением поднимается дым. В настоящее время спасатели проверяют эту информацию.
Отключения электроэнергии не было, сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на экстренные службы.
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