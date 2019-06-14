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В центре Москвы неизвестный напал на прохожих

Фото: www.globallookpress.com
Пострадали два человека

В столице произошло ЧП. Приезжий мужчина бросался на прохожих. Одного человека злоумышленник несколько раз ранил ножом, другого, тоже приезжего, ударил в грудь. Об инцидентах сообщили в пресс-службе МВД по Москве.

Как передает ведомство, сначала нападавший устроил резню на Солянке, а позже отправился искать жертву на Покровке. Сотрудники правоохранительных органов быстро поймали подозреваемого, его уже не раз судили за преступления. Выяснилось, что он был пьян. 

Полиция возбудила уголовное дело, арестовав мужчину на время расследования. 

Полина ИВАНОВА
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