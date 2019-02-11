В столичной больнице запойная пациентка устроила резню

Женщину возмутил храп соседки по палате

В городскую клиническую больницу Москвы в отделение гнойной хирургии недавно поступили две россиянки, страдавшие от запоя. Женщины сразу не поладили, а когда начали приходить в себя, то крупно поссорились. В результате потасовки одна из них несколько раз ударила другую раскладным ножом.

Медики, прибежавшие на крик больных, попытались спасти пострадавшую, но, как передает агентство ТАСС, раны оказались смертельными. Россиянка, работавшая дворничихой в Чертаново, скончалась утром 11 февраля в реанимации.

По информации издания "Московский комсомолец", у погибшей нет родственников. Нападавшую увезли в психбольницу. Врачи полагают, что после трех дней здорового образа жизни у пациентки начался абстинентный синдром, в итоге она потеряла над собой контроль.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть потерпевшего".