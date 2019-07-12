Пламя распространялось с невероятной скоростью

По последней информации, пожар в здании Государственного архива литературы и искусство разросся в 15 раз. Сейчас площадь возгорания составляет 150 квадратных метров.

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на московский главк МЧС. Позднее стало известно, что возгорание не только удалось локализовать, но и полностью потушить пожар.

Однако радоваться рано, поскольку неясно, какой ущерб принесен. Сколько документов остались в целости и сохранности, еще предстоит выяснить работникам госучреждения.

Как уточняет в своем телеграмм-канале "МК: срочные новости", предварительной причиной ЧП называется попадание искры от сварки на горючие материалы.