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Разгоревшийся с новой силой госархив потушили

Кадр youtube.com
Пламя распространялось с невероятной скоростью

По последней информации, пожар в здании Государственного архива литературы и искусство разросся в 15 раз. Сейчас площадь возгорания составляет 150 квадратных метров.

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на московский главк МЧС. Позднее стало известно, что возгорание не только удалось локализовать, но и полностью потушить пожар. 

Однако радоваться рано, поскольку неясно, какой ущерб принесен. Сколько документов остались в целости и сохранности, еще предстоит выяснить работникам госучреждения. 

Как уточняет в своем телеграмм-канале "МК: срочные новости", предварительной причиной ЧП называется попадание искры от сварки на горючие материалы. 

Ксения АНДРЕЕВА
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