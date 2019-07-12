На юго-востоке Москвы начался пожар

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В столичном районе Марьино вспыхнул огонь на складе, точный адрес места происшествия пока неизвестен.
"В железобетонном здании, предназначенном под склад, произошло возгорание. Горят покрышки и мусор, огонь распространился на площади около 100 кв. метров", –
рассказал Агентству городских новостей "Москва" источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, возгорание уже локализовано, на месте ЧП работают пожарно-спасательные службы. Информации о пострадавших нет.
Вчера в подмосковных Мытищах произошел крупный пожар рядом с ТЭЦ "Северная". Один человек погиб, более 10 получили ожоги.
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