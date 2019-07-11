Первая жертва: при пожаре в Мытищах погиб человек

Нибиру
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ЧП в Подмосквовье, случившееся сегодня, 11 июля, в первой половине дня, унесло жизнь женщины. Известно, что она работала охранником.
Тело жертвы найдено в 30 метрах от эпицентра взрыва. Еще 13 человек, один из которых был госпитализирован, пострадали. Данную информацию подтвердили в МЧС, передает "Интерфакс".
Напомним, жуткое пламя охватило Северную ТЭЦ в деревне Челобитьево городского округа Мытищи. Пожар возник на газовой станции высокого давления.
Огонь потушен, но загорелись соседние здания.
Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи