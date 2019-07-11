Первая жертва: при пожаре в Мытищах погиб человек

Тело нашли неподалеку от эпицентра взрыва

ЧП в Подмосквовье, случившееся сегодня, 11 июля, в первой половине дня, унесло жизнь женщины. Известно, что она работала охранником.

Тело жертвы найдено в 30 метрах от эпицентра взрыва. Еще 13 человек, один из которых был госпитализирован, пострадали. Данную информацию подтвердили в МЧС, передает "Интерфакс".

Напомним, жуткое пламя охватило Северную ТЭЦ в деревне Челобитьево городского округа Мытищи. Пожар возник на газовой станции высокого давления.

Огонь потушен, но загорелись соседние здания.