Названа причина пожара на ТЭЦ в Мытищах

Возгорание было вызвано взрывом

Заместитель главы МЧС Илья Денисов заявил, что пожар рядом с ТЭЦ "Северная" вспыхнул из-за прорыва газопровода.

"К прибытию первого подразделения было установлено, что в результате порыва газопровода происходит исход газа под давлением и факельное горение на высоте порядка 40 метров", –

приводит ТАСС слова Денисова.

Он добавил, что пожар не повлиял на работу ТЭЦ.



Точные причины аварии и пожара в настоящее время устанавливают правоохранительные органы. На место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, сообщается на сайте ведомства. В настоящее время огонь потушен.

Сообщение о пожаре в деревне Челобитьево городского округа Мытищи поступило в экстренные службы в 11.10 по московскому времени. В огне погибла женщина-охранник, еще 13 человек пострадали.