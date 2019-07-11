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Названа причина пожара на ТЭЦ в Мытищах

Фото: vk.com/msk_today
Возгорание было вызвано взрывом

Заместитель главы МЧС Илья Денисов заявил, что пожар рядом с ТЭЦ "Северная" вспыхнул из-за прорыва газопровода. 

"К прибытию первого подразделения было установлено, что в результате порыва газопровода происходит исход газа под давлением и факельное горение на высоте порядка 40 метров", –

приводит ТАСС слова Денисова.

 Он добавил, что пожар не повлиял на работу ТЭЦ. 

Точные причины аварии и пожара в настоящее время устанавливают правоохранительные органы. На место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, сообщается на сайте ведомства. В настоящее время огонь потушен.

Сообщение о пожаре в деревне Челобитьево городского округа Мытищи поступило в экстренные службы в 11.10 по московскому времени. В огне погибла женщина-охранник, еще 13 человек пострадали.

Валентина МАЙОРОВА
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