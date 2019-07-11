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Борьба с огнем продолжается: возле ТЭЦ в Мытищах горят еще одно здание и склад

Площадь пожара выросла до более чем 1 тысячи квадратных метров

Пожар рядом с ТЭЦ в Мытищах перекинулся на еще одно здание и склад, сообщает ТАСС.

В МЧС рассказали, что его площадь выросла до более чем 1 тысячи квадратных метров, уточняет телеграм-канал "Говорит Москва". На загоревшиеся объекты спасателями готовится пенная атака.

Отмечается, что никто не пострадал.

Напомним, сообщение о крупном пожаре на ТЭЦ в деревне Челобитьево поступило в экстренные службы в 11.10 мск. От огня пострадали 12 человек. Предварительная причина ЧП -  прорыв газопровода.



Андрей ДОВЛАТОВ
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