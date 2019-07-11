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Борьба с пламенем в Мытищах закончилась победой пожарных. Теперь жителям Подмосковья ничего не угрожает. Сейчас они с ужасом вспоминают, как один за другим услышали резкие хлопки, после чего бежали из своих домов без оглядки.
"Выбежала, в чем могла", – вспоминает одна из свидетельниц произошедшего, передает LIFE SHOT.
По информации телеграмм-канала, огонь с Северной ТЭЦ перекинулся на общежитие, расположенное неподалеку и ЧП застало жителей врасплох.
Они признались, что с вещами долгое время простояли на улице.
Напомним, пожар возник на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ в деревне Челобитьево городского округа Мытищи. Как сообщало Утро, пострадали 11 человек. Затем их количество увеличилось до 12. При этом никого не пришлось госпитализировать. На месте ЧП работают следователи.
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