Люди в панике бежали из своих домов, услышав взрывы

Имена жителей Подмосковья, которым потребовалась помощь медиков, появились в Сети.

Информация о пострадавших пока разнится. Так, телеграм-канал "Комсомольской правды", который публикует список, пишет о 12, РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщало о 13. Напомним, огонь с территории Северной ТЭЦ перекинулся на общежитие.

Ранее стало известно, что в результате страшного пожара в Мытищах погиб один человек. По предварительным данным, это женщина-охранник.

Причиной ЧП с Северной ТЭЦ стал прорыв газопровода.

Тем временем стало известно, что огонь, который перекинулся с территории ТЭЦ на два здания поблизости, пожарным удалось локализовать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как передает ТАСС со ссылкой на ведомство, Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с нарушением требований безопасности и защищенности объектов ТЭК из-за пожара.

Около половины пятого вечера стало известно, что пожар на ТЭЦ и в окрестностях полностью потушили. Его общая площадь составила 1400 квадратных метров. Ущерб, нанесенный огнем, оценивают как минимум в 150 миллионов рублей. Пострадали, по окончательной информации, 13 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.