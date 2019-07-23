ЧП произошло в Екатеринбурге

Визит президента РФ Владимира Путина в уральскую столицу запомнится не только обмороком одной из студенток. Это, увы, было не единственное ЧП.

На дороге, по которой должен был проехать кортеж российского лидера, злоумышленники заложили обмотанную проводами и изолентой бомбу. К счастью, она оказалась ненастоящей.

Псевдовзрывчатку, которой оказалась набитая камнями и бутылкой обувная коробка, оперативно обезвредили. За процессом можно проследить по кадрам в Youtube.

Предположительных создателей муляжа задержали на следующий день после инцидента. На них вышли благодаря камерам видеонаблюдения, уточнил руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Под подозрением находятся два ранее судимых екатеринбуржца. Гениальная в кавычках мысль им пришла на пьяный ум, когда они с рюмкой в руках глазели на проезжающие полицейские патрули.

"Возможно, идея пришла им в голову вообще спонтанно, дабы наказать сыщиков за то, что ранее те неоднократно привлекали этих мужчин к уголовной ответственности", – предположил Горелых в беседе с РИА "Новости".

После проверки, пояснил он, будет принято процессуальное решение.

Напомним, Владимир Путин побывал в Екатеринбурге 9 июля. Во время встречи со студентами девушке стало плохо. СМИ распространили информацию, что на помощь ей пришел президент. Однако позже ее опроверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, заверив, что поводом для остановки кортежа Владимира Владимировича послужил разговор с горожанами.