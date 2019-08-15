Число пострадавших при экстренной посадке в Подмосковье увеличилось

Нибиру
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После аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Жуковском 55 человек обратились к врачам, среди них 17 детей. В Раменскую центральную районную больницу отправили 29 из них.
Одну женщину в состоянии средней степени тяжести госпитализировали, остальных отпустили домой. Об этом сообщает telegram-канал "Говорит Москва". По информации РИА Новостей, в больницах находятся 6 человек.
Самолет А321 сел в поле, по предварительным данным, из-за того, что в двигатель влетели чайки.
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