Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Туристка из России впала в кому в Анталье

Наших отдыхающих будто преследует злой рок

Молодую женщину срочно доставили в больницу. ЧП случилось еще 18 октября – медики заподозрили у туристки инфаркт головного мозга. Позже ее пришлось ввести в искусственную кому.

Состояние россиянки – стабильно тяжелое. Перевезти ее домой сейчас не представляется возможным, говорится на странице Генконсульства РФ в Анталье в Facebook.

"Генконсульством совместно с российскими инстанциями прорабатывается вопрос о проведении телеконсультаций с турецкими коллегами для обсуждения текущего состояния пациентки, методов ее лечения и перспектив эвакуации в Россию", – отмечается в сообщении.

Как стало известно, часть денег на лечение выплатит страховая компания.

Ранее сообщалось, что россияне массово гибнут на турецких курортах. А не так давно публику ужаснул случай, когда малышей в отеле обожгли горящим маслом.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

В России вывели Вашингтон на чистую воду из-за договора по открытому небу

США, разрушая соглашение 1992 года, пытаются утаить собственные нарушения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей