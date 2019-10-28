Наших отдыхающих будто преследует злой рок

Молодую женщину срочно доставили в больницу. ЧП случилось еще 18 октября – медики заподозрили у туристки инфаркт головного мозга. Позже ее пришлось ввести в искусственную кому.

Состояние россиянки – стабильно тяжелое. Перевезти ее домой сейчас не представляется возможным, говорится на странице Генконсульства РФ в Анталье в Facebook.

"Генконсульством совместно с российскими инстанциями прорабатывается вопрос о проведении телеконсультаций с турецкими коллегами для обсуждения текущего состояния пациентки, методов ее лечения и перспектив эвакуации в Россию", – отмечается в сообщении.

Как стало известно, часть денег на лечение выплатит страховая компания.

Ранее сообщалось, что россияне массово гибнут на турецких курортах. А не так давно публику ужаснул случай, когда малышей в отеле обожгли горящим маслом.