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Молодую женщину срочно доставили в больницу. ЧП случилось еще 18 октября – медики заподозрили у туристки инфаркт головного мозга. Позже ее пришлось ввести в искусственную кому.
Состояние россиянки – стабильно тяжелое. Перевезти ее домой сейчас не представляется возможным, говорится на странице Генконсульства РФ в Анталье в Facebook.
"Генконсульством совместно с российскими инстанциями прорабатывается вопрос о проведении телеконсультаций с турецкими коллегами для обсуждения текущего состояния пациентки, методов ее лечения и перспектив эвакуации в Россию", – отмечается в сообщении.
Как стало известно, часть денег на лечение выплатит страховая компания.
Ранее сообщалось, что россияне массово гибнут на турецких курортах. А не так давно публику ужаснул случай, когда малышей в отеле обожгли горящим маслом.
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