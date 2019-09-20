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"Кожа вместе с бинтами снималась": российские дети получили страшные ожоги в Турции

Фото: www.globallookpress.com
На популярных курортах продолжают гробить туристов

В турецком поселке Кестель 2 мальчика из Екатеринбурга пострадали на финальном ужине в отеле. Детей, которым 3,5 года и 10 лет, облили горящим маслом – во время шоу повар ошибся, и пылающая жидкость вылилось на людей.

"Это был ад. Вы не представляете, как ребенок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять... Сегодня, когда перевязка была, кожа вместе с бинтами снималась, ребенок от плача захлебывался", –

рассказал 20 сентября отец пострадавших порталу Е1.ru.

Он добавил, что ожоги получили 8 человек. Один из мальчиков обгорел на 27%, у него ожоги 2 и 3 степени. Из-за того, что он не сможет перенести перелет, семья осталась в Турции. У второго ребенка – ожоги на руках и голове, на теле – 16% ожогов.

Планируется, что дети вместе с родителями вернутся в Россию 21 сентября, и маленьких пациентов немедленно отправят в ожоговый центр, отмечает телеканал "Царьград".

При этом мужчина посетовал, что во время ЧП помощь пострадавшим оказывали немцы и голландцы – россияне при этом снимали происходящее на видео. Он также добавил, что у него нет претензий к отелю, где это произошло. Администрация гостиницы взяла вину на себя, екатеринбуржцев отправили в хорошую клинику и оплатили их лечение.

В 2019 г. в Турции погибло 88 россиян, еще больше получили различные травмы, однако эта страна по-прежнему остается весьма популярной у наших соотечественников. СМИ ранее сообщали, что после купания в бассейне в Турции умерли девятнадцатилетняя студентка из Москвы и двенадцатилетняя девочка из Санкт Петербурга.

Валентина МАЙОРОВА
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