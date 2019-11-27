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Космонавты в памперсах: на МКС сломался туалет

Космонавты в памперсах: на МКС сломался туалет
Фото: pixabay.com
ЧП произошло на американской части станции

В ночь на 27 ноября на Международной космической станции вышел из строя туалет.

"Сегодня ночью вышло из строя АСУ (ассенизационно-санитарное устройство) на американском сегменте МКС. Сейчас идет его ремонт", –

сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

В госкорпорации добавили, что в российской части станции санитарное устройство исправно. Ранее СМИ написали, что на МКС сломался туалет в американском сегменте, а также переполнился бак АСУ в российском сегменте, поэтому космонавты начали пользоваться космическими памперсами, напоминает "Интерфакс".

На МКС сейчас стоят 2 туалета – по одному в сегментах РФ и США. Кроме того, еще один туалет будет поставлен в 2020 г. после стыковки многофункционального лабораторного модуля "Наука".

Валентина МАЙОРОВА

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