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Пассажиры сбежали из мертвого автобуса в Забайкалье

Пассажиры сбежали из мертвого автобуса в Забайкалье
Фото: vk.com/incident_nsk
Пострадавшие в ДТП в Забайкальском крае таинственно исчезли после падения автобуса на лед

В результате аварии в Забайкалье, где с моста в реку упал автобус, 10 человек не получили никаких травм. Об этом стало известно журналистам.

Часть пассажиров, как передает телеграм-канал Baza, самостоятельно выбралась из разрушенного автобуса, который во время падения перевернулся. Люди на попутках отправились дальше в Читу, куда ехал автобус. 

Специалисты считают, что эти 10 человек могут находиться в шоке, а к врачам обратятся позже. 

Водитель, у которого был стаж 20 лет, автобуса погиб, пишет телеграм-канал Mash. Утром он прошел медосмотр и был трезв. По информации телеграм-канал Life Shot, уцелевшие пассажиры пытались самостоятельно перевернуть автобус, чтобы вытащить людей. 

Автобус, который следовал рейсом Сретенск-Чита, попал в ДТП в Забайкалье, слетев с моста, 1 декабря. В аварии погибло 19 человек, еще 21 пассажир пострадал. По предварительной версии, у автобуса лопнуло колесо. 

Подробности происшествия тут

Полина ИВАНОВА

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