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Едва передвигающийся Горбачев попал в больницу

Едва передвигающийся Горбачев попал в больницу
Михаил Горбачев. Фото: www.globallookpress.com
У экс-президента СССР воспаление легких

Михаила Горбачева госпитализировали. Об этом рассказал сам политик.

"Я сейчас нахожусь в клинике. У меня сейчас воспаление легких",

сообщил Горбачев НСН. Он добавил, что в больнице находится постоянно, хоть и с перерывами. Его состояние стабильно. На вопрос, когда политика выпишут, он ответил, что сам не знает, передает "Говорит Москва".

Ранее в СМИ появилась информация о резком ухудшении здоровья бывшего президента – по некоторым данным, он 7 месяцев пролежал в больнице. Однако, это вскоре опровергли. Несмотря на свой 88-летний возраст, Горбачев ведет активный образ жизни и посетил парад Победы в Москве, отказавшись от кресла-каталки.

Карина СИРАЗОВА

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