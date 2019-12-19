У экс-президента СССР воспаление легких

Михаила Горбачева госпитализировали. Об этом рассказал сам политик.

"Я сейчас нахожусь в клинике. У меня сейчас воспаление легких",

– сообщил Горбачев НСН. Он добавил, что в больнице находится постоянно, хоть и с перерывами. Его состояние стабильно. На вопрос, когда политика выпишут, он ответил, что сам не знает, передает "Говорит Москва".

Ранее в СМИ появилась информация о резком ухудшении здоровья бывшего президента – по некоторым данным, он 7 месяцев пролежал в больнице. Однако, это вскоре опровергли. Несмотря на свой 88-летний возраст, Горбачев ведет активный образ жизни и посетил парад Победы в Москве, отказавшись от кресла-каталки.