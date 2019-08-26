СМИ: Горбачев находится при смерти

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Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева резко ухудшилось, вероятен летальный исход. Новости об этом появились в украиноязычном сегменте Сети в понедельник, 26 августа.
"Михаил Горбачев более 7 месяцев, как лежит в больнице", – передает glavnoe.ua со ссылкой на телеграм-канал "Незыгарь".
Между тем помощник политика Павел Палашенко призвал не верить слухам о немощности первого президента СССР.
"Это не правда. Мы уже давали опровержение. Михаил Сергеевич ездит на работу постоянно, я с ним виделся в четверг", - подчеркнул Палашенко в комментарии телеканалу "360".
Он заявил, что 88-летний Горбачев ведет активный образ жизни. В частности, на днях состоялась его полуторачасовая встреча с министром иностранных дел Мальты, в ближайшее время намечены и другие переговоры.
Ранее Горбачев сам подтверждал свою госпитализацию.
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