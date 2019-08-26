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СМИ: Горбачев находится при смерти

СМИ: Горбачев находится при смерти
Михаил Горбачев. Фото: www.globallookpress.com
Информацию о плохом самочувствии политика распространили на Украине

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева резко ухудшилось, вероятен летальный исход. Новости об этом появились в украиноязычном сегменте Сети в понедельник, 26 августа.

"Михаил Горбачев более 7 месяцев, как лежит в больнице", – передает glavnoe.ua со ссылкой на телеграм-канал "Незыгарь".

Между тем помощник политика Павел Палашенко призвал не верить слухам о немощности первого президента СССР.

"Это не правда. Мы уже давали опровержение. Михаил Сергеевич ездит на работу постоянно, я с ним виделся в четверг", - подчеркнул Палашенко в комментарии телеканалу "360".

Он заявил, что 88-летний Горбачев ведет активный образ жизни. В частности, на днях состоялась его полуторачасовая встреча с министром иностранных дел Мальты, в ближайшее время намечены и другие переговоры. 

Ранее Горбачев сам подтверждал свою госпитализацию. 

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