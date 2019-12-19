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Появились жуткие кадры с места стрельбы

Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео из центра столицы

В центре Москвы произошла стрельба 19 декабря. Трое неизвестных открыли огонь около здания ФСБ на Кузнецом мосту. Людей тут же стали загонять в здания. Отчаянные очевидцы выкладывали в соцсети снимки и видео с места событий. 

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Публикация от привет как дела (@danila_smit2332)

Люди старались убежать подальше от места происшествия. 

По последним данным, погибли 4 человека. 

Полина ИВАНОВА

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