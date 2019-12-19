Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео из центра столицы

В центре Москвы произошла стрельба 19 декабря. Трое неизвестных открыли огонь около здания ФСБ на Кузнецом мосту. Людей тут же стали загонять в здания. Отчаянные очевидцы выкладывали в соцсети снимки и видео с места событий.

Люди старались убежать подальше от места происшествия.

По последним данным, погибли 4 человека.