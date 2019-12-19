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В центре Москвы произошла стрельба 19 декабря. Трое неизвестных открыли огонь около здания ФСБ на Кузнецом мосту. Людей тут же стали загонять в здания. Отчаянные очевидцы выкладывали в соцсети снимки и видео с места событий.
Люди старались убежать подальше от места происшествия.
По последним данным, погибли 4 человека.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем