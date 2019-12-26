Дама ранила другую пассажирку

На станции "Новокузнецкая" в столичном метро одна женщина ударила другую ножом. Все это увидел курсант МВД.

Молодой человек не растерялся. Он догнал нападавшую, которая пыталась скрыться, и задержал ее, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пострадавшей потребовалась помощь медиков. Полиция возбудила уголовное дело.