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Курсант МВД поймал устроившую поножовщину в метро женщину

Дама ранила другую пассажирку

На станции "Новокузнецкая" в столичном метро одна женщина ударила другую ножом. Все это увидел курсант МВД.

Молодой человек не растерялся. Он догнал нападавшую, которая пыталась скрыться, и задержал ее, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пострадавшей потребовалась помощь медиков. Полиция возбудила уголовное дело. 

Полина ИВАНОВА

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