Нибиру
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На станции "Новокузнецкая" в столичном метро одна женщина ударила другую ножом. Все это увидел курсант МВД.
Молодой человек не растерялся. Он догнал нападавшую, которая пыталась скрыться, и задержал ее, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Пострадавшей потребовалась помощь медиков. Полиция возбудила уголовное дело.
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