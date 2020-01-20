Ссора родственниц закончилась трагедией

В Подмосковной деревне Бавыкино 80-летняя пенсионерка зарубила топором невестку. Трагедия произошла 19 января, рассказал источник в правоохранительных органах.

Женщину 56 лет нашли в собственном доме с множеством ран, пишет "Московский комсомолец". Убийство подозреваемая совершила в ходе ссоры. Также стало известно, что свекровь убитой больна шизофренией и стоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщает телеканал "360".

Полиция подозреваемую задержала. Другие обстоятельства преступления выясняются.