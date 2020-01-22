Один человек скончался, еще троим понадобилась помощь врачей

От тяжелейшего ранения в голову в Подмосковье скончался 41-летний пожарный. Он погиб при тушении огня в теплице деревни Петровское в Серпухове.

Во время работы спасателей на месте ЧП взорвался газовый баллон, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

"При выполнении служебных обязанностей в результате хлопка газовоздушной смеси погиб один пожарный", – цитирует представителя ведомства "Подмосковье сегодня".

Медпомощь понадобилась еще троим пожарным. Всего на месте происшествия работали 39 сотрудников МЧС.

О других пострадавших не сообщается.