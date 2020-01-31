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В Орловской области взорвался завод

Погибло 4 человека

В городе Мценск произошло ЧП. На предприятии по производству резины и пластмассы произошел хлопок газа.

Об этом стало известно "Пятому каналу". По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, взрыв был неизвестного происхождения, в результате чего обрушилась кровля. Три человека погибли, четыре пострадали. Однако телеграм-канал Life Shot пишет, что жертв этой трагедии четверо. Двое получили ожоги. 

Полина ИВАНОВА

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