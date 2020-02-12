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Бывший глава управления ФСИН умер в зале суда

Бывший глава управления ФСИН умер в зале суда
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-чиновника обвиняли в вымогательстве

Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов скончался в зале суда после того, как ему вынесли приговор по делу о вымогательстве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственного корреспондента.  

Свиридова обвиняли в вымогательстве в размере 10 млн рублей у бывшего заместителя директора ФСИН Александра Сапожникова. До приговора ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Как сообщают СМИ, бывший чиновник совершил самоубийство сразу после того, как судья Наталья Шабашева огласила приговор.  

Известно, что Виктор Свиридов страдал от тяжелой формы онкологического заболевания. Сторона защиты, основываясь на этом, просила смягчить ему срок. Однако суд принял решение о лишении свободы сроком на три года. 

Сергей САЗОНОВ

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Мордор жесток ко всем своим холопам)))))))))))))))
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