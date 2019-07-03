Путин уволил трех генералов

Среди чиновников, лишившихся постов, оказался министр внутренних дел Чувашии

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому уволил трех генералов. Освобожден от должности также замначальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Игорь Хренков.

Как говорится в официальном документе, свое кресло покинет генерал-майор полиции Игорь Медведев, который является начальником Сибирского юридического института МВД РФ. Также уволены генерал-майор полиции Сергей Неяскин, который руководил МВД по Чувашской республике, и генерал-майор внутренней службы Николай Скопинцев, работающий начальником управления планирования организационно-аналитического обеспечения ФСИН.

Этим же указом Путин назначил генерал-полковника внутренней службы Илью Денисова заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, а полковника внутренней службы Андрея Полякова начальником управления ФСИН по Дагестану.