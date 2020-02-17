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Недалеко от перевала Дятлова заметили НЛО

Недалеко от перевала Дятлова заметили НЛО
Фото: Martin Braito/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Неопознанный объект ярко светился

В ста километрах от перевала Дятлова туристическая группа увидела НЛО. Летающий объект двигался по собственной траектории над территорией Березовского района. 

Движение светящейся тарелки заметили возле базы геологов "Арбынья" возле села Усть-Манья. Путешественники остановились на отдых и обратили внимание на необычный объект.

НЛО летел высоко над деревьями и освещал их верхушки, цитирует руководителя "Снегоходных гидов Урала" Константина Кузнецова Ura.ru.

Управляющий базой отдыха Дмитрий Сотников уточнил, что подобные происшествия случаются не впервые: над территорией постоянно замечают энергетические шары и странные сгустки тумана.

Ранее "Утро" писало о неожиданной версии гибели дятловцев.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Grumbler
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Ну где фантазия? Что за унылое гoBHo? Даже убивший всех дятловцев спирт, который взорвался в палатке, был интересней. Ну обратитесь опять к юродивому Дегтереву, может он что придумает.
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