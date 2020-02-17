Неопознанный объект ярко светился

В ста километрах от перевала Дятлова туристическая группа увидела НЛО. Летающий объект двигался по собственной траектории над территорией Березовского района.

Движение светящейся тарелки заметили возле базы геологов "Арбынья" возле села Усть-Манья. Путешественники остановились на отдых и обратили внимание на необычный объект.

НЛО летел высоко над деревьями и освещал их верхушки, цитирует руководителя "Снегоходных гидов Урала" Константина Кузнецова Ura.ru.

Управляющий базой отдыха Дмитрий Сотников уточнил, что подобные происшествия случаются не впервые: над территорией постоянно замечают энергетические шары и странные сгустки тумана.

Ранее "Утро" писало о неожиданной версии гибели дятловцев.