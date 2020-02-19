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Раскрыта причина экстренной посадки самолета "Новосибирск - Москва"

Лайнер приземлился в Тюмени из-за болезни пассажира

Находившийся на борту "Боинга 737" авиакомпании Smartavia 59-летний мужчина пожаловался экипажу на плохое самочувствие. Центр управления полетами принял решение о посадке.

Пилот посадил самолет в Тюмени. Там больному диагностировали инсульт, оказали срочную медицинскую помощь и отправили в госпиталь, передает "АГН "Москва".

Лайнер вылетел в столицу в 08:50. Остальных 165 пассажиров доставили к месту назначения.


Анастасия ЮШКЕВИЧ

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