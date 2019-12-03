Командира обвинили в нарушении правил полетов

Виновником крушения самолета SSJ 100 в мае этого года, когда при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, следствие назвало командира экипажа. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Пилот своей вины не признает.

Возгорание следовавшего из Москвы в Мурманск Superjet "Аэрофлота" произошло 5 мая 2019. По версии следствия, после взлета в самолет попала молния. Пилот совершил экстренную посадку, однако из-за удара о землю в хвостовой части начался пожар, передает URA.RU.

Командиру SSJ 100 предъявлены обвинения в нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц. Потерпевшими от его действий следствие признало 77 человек, включая второго пилота, однако суда еще не было. Сам же командир свою вину не признает, сообщает "ФедералПресс".

Ранее следствие установило причину гибели людей на самолете – одни сгорели в огне, а другие отравились угарным газом, не успев даже расстегнуть ремни безопасности. Пилот обвинил в случившемся пассажиров. По его версии, один из них распахнул дверь лайнера, что создало воздушную тягу, которая раздула пожар в салоне.