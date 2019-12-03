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Массовую смерть людей в Шереметьеве повесили на пилота

Массовую смерть людей в Шереметьеве повесили на пилота
Фото: www.globallookpress.com
Командира обвинили в нарушении правил полетов

Виновником крушения самолета SSJ 100 в мае этого года, когда при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, следствие назвало командира экипажа. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Пилот своей вины не признает.

Возгорание следовавшего из Москвы в Мурманск Superjet "Аэрофлота" произошло 5 мая 2019. По версии следствия, после взлета в самолет попала молния. Пилот совершил экстренную посадку, однако из-за удара о землю в хвостовой части начался пожар, передает URA.RU.

Командиру SSJ 100 предъявлены обвинения в нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц. Потерпевшими от его действий следствие признало 77 человек, включая второго пилота, однако суда еще не было. Сам же командир свою вину не признает, сообщает "ФедералПресс".

Ранее следствие установило причину гибели людей на самолете – одни сгорели в огне, а другие отравились угарным газом, не успев даже расстегнуть ремни безопасности. Пилот обвинил в случившемся пассажиров. По его версии, один из них распахнул дверь лайнера, что создало воздушную тягу, которая раздула пожар в салоне.

Фоторепортаж
Ад в Шереметьеве: как на борту самолета задыхались и горели люди
Фото: Татьяна Золотова/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: Федор Малинин/ТАСС
Фото: Федор Малинин/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Он и не признает. Не прошёл полный курс вождения летательного средства, взлёт и посадка, взлёт и посадка. Он такого Козла сделал, что и новичок в летном деле заметил.
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