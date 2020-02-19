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В топливных баках новых "Боингов" нашли старые тряпки

400 самолетов проверяются на наличие мусора в емкостях для горючего

Ветошь и фрагменты инструментов – такие "артефакты" нашли специалисты в топливных баках недавно построенных лайнеров.

Подобное совершенно недопустимо, цитирует Bloomberg генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса. Новые транспортные средства нуждаются в обязательной проверке, отметил эксперт.

Речь идет об обследовании самолетов, еще не поставленных заказчикам, поэтому данная ситуация не замедлит их ввод в эксплуатацию. Планируется, что это событие произойдет в середине текущего года, уточняет портал "МИР24".

Отметим, выпуск "Боингов 737 MAX" был на время прекращен в связи с двумя крупными авиакатастрофами: в Индонезии осенью 2018-го и в Эфиопии весной 2019-го. Из-за этого некоторые авиаперевозчики отказались пользоваться данными транспортными средствами.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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