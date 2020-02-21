Супруге опального полковника получила живой подарок от мужа

Супруга экс-полковника Дмитрия Захарченко Марина Семынина бежала из России с дочерью. На Сардинии, где они находятся, родственницам бывшего представителя Министерства внутренних дел России не доставало только коня Олигарха, купленного отцом семейства за 650 тысяч рублей и подаренного на день рождения дочки. Теперь элитного скакуна готовят к транспортировке из Москвы на остров, пишет MK.ru.

Дмитрий Захарченко работал в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. В прошлом году его приговорили к 13 годам лишения свободы за участие в коррупционных схемах.

Некоторое время назад супруга бывшего политика Семынина с дочерью отправилась из России в Британию, а после они переехали в Италию, где поселились в Сардинии на вилле Захарченко, сообщает телеграм-канал "Мэш".