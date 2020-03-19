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Россиянин обнаружил несколько тонн костей под Можайском

Мужчина сделал открытие возле дома

Житель деревни Починки Можайской области нашел на участке возле своего дома огромную массу костей. По словам мужчины, неизвестные сгрузили коровьи кости ночью.

Мужчина считает, что кто-то специально приехал в пустынное место, чтобы оставить кости незамеченным. Сейчас масса останков находится на участке деревенского жителя, он не может вывезти их самостоятельно, сообщает "Подмосковье сегодня"

Член Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй посоветовала пострадавшему обратиться за помощью в Роспотребнадзор, прокуратуру и местную администрацию. Она отметила, что останки необходимо проверить на наличие инфекций.

Ранее "Утро" рассказало, что в Саратовской области нашли останки древнего чудовища.


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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