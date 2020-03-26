Проблема оказалась в газовом оборудовании

Взрыв в доме в Магнитогорске произошел 26 марта в квартире, в которой устанавливали натяжной потолок.

О том, что ЧП случилось из-за нарушения эксплуатации газового оборудования, рассказали представили регионального МЧС РИА "Новостям".

Как сообщалось, после хлопка газа дом охватил пожар, который быстро локализовали. Два человека погибли в результате трагедии, напоминает агентство "ФедералПресс". Два ребенка пострадали, уточняет телеграм-канал РИА "Новости".

Также в Сети появились жуткие кадры с места происшествия.