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Названа причина взрыва в Магнитогорске

Проблема оказалась в газовом оборудовании

Взрыв в доме в Магнитогорске произошел 26 марта в квартире, в которой устанавливали натяжной потолок. 

О том, что ЧП случилось из-за нарушения эксплуатации газового оборудования, рассказали представили регионального МЧС РИА "Новостям". 

Как сообщалось, после хлопка газа дом охватил пожар, который быстро локализовали. Два человека погибли в результате трагедии, напоминает агентство "ФедералПресс". Два ребенка пострадали, уточняет телеграм-канал РИА "Новости".

Также в Сети появились жуткие кадры с места происшествия. 

Полина ИВАНОВА

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