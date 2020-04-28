Назван возможный основной фигурант дела о крушении "Боинга" MH17
Стали известны новые подробности дела о крушении "Боинга 777" на территории Донбасса. "Русская служба BBC" опубликовала информацию о том, что главным действующим лицом трагедии мог стать генерал-полковник ФСБ Андрей Бурлак. Данные СМИ подтвердила расследовательская группа Bellingcat.
ВВС пишет со ссылкой на Объединенную следственную группу, которая ведет дело на международном уровне, что Бурлак проходил под псевдонимом "Владимир Иванович".
Исходя из телефонных разговоров, которые опубликовали участники расследования, Бурлак руководил всей операцией. Более того, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что выполнял все указы по инструкции "Владимира Ивановича".
Об Андрее Бурлаке известно не так много. Он родился в Хабаровском крае. Отучившись, отправился служить на границу в Средней Азии. Академию ФСБ окончил в 2007 году. Указом президента России был назначен начальником Сахалинского погрануправления ФСБ. Спустя два года Бурлака переправили в Москву.
Трагедия с "Боингом 777", летевшим по маршруту МН17 из Амстердама, случилась в 2014 году. Самолет был сбит ракетницей, когда следовал над Донбассом. Все находившиеся на борту пассажиры и челны экипажа погибли. Расследование занимается суд в Гааге (Нидерланды).
Ранее была обнародована информация о том, что 12 из 13 свидетелей по делу о крушении самолета сохранят анонимность.
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