Обнародованы новые детали в деле крушения "Боинга" МН17
Технический эксперт Юрий Антипов обнаружил три новые важные детали в деле о крушении "Боинга" МН17. Своими открытиями с подписчиками исследователь поделился на странице в "Фейсбук".
Специалист изучил обивку кресла, оставшегося на борту, и выяснил, что стояло оно в первом классе. Кроме того, обшивка оказалась совсем новой.
Также эксперта заинтересовал трап. "По неизвестной причине был произведен, согласно его бирке, когда самолет уже больше года эксплуатировался", – уточнил Антипов, предположив, что со старым что-то могло произойти и пришлось менять поврежденный на новый.
Третья деталь, которая заинтересовала исследователя, – воздуховод, найденный недалеко от места катастрофы. Антипов пишет, что эксплуатироваться он начал не просто позже, а "намного позже", чем само воздушное судно. Если "Боинг" взлетел в 1997 г., то воздуховод начала работать только в 2003-м.
Антипов ранее заявлял о том, что официальная версия крушения "Боинга" кажется ему сфабрикованной. Скорее всего, власти просто не хотят проводить доскональное расследование. Эксперт утверждает, что на борту самолета прогремело несколько взрывов, и именно поэтому случилась страшная трагедия, передает "ФедералПресс".
Крушение "Боинга 777", следовавшего из Амстердама, случилось в 2014 году. Лайнер пролетал над территорией Донбасса, когда в него выпустили ракету. Погибли все пассажиры и члены экипажа.
Киев обвинил в случившемся ополченцев Донбасса, который, в свою очередь, объяснили, что у них нет денег на подобное оружие, напоминает "Царьград". Расследованием дела занимается суд в Гааге, Россия не принимает участия в процессе.
Ранее "Утро.ру" написало, что обнаружен первый возможный подозреваемый в деле "Боинга" МН17.
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