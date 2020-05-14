Гражданина Украины власти ДНР могли спрятать от украинских спецслужб

В Донецке взят под арест один из ключевых фигурантов по делу о крушении в Донбассе летом 2014 г. малайзийского "Боинга" MH17 Леонид Харченко. Об этом сообщает BBC в четверг, 14 мая.

Отмечается, что гражданин Украины был арестован еще 11 марта. Причем обвинения ему предъявлены по другому уголовному производству. Как считает следствие следствие ДНР, Харченко якобы принимал участие в незаконном обыске в 2014-м, а также в нарушение закона хранил оружие.

Между тем сослуживцы украинца в народной республике рассказали свою версию ареста. По их предположению, Харченко просто хотят изолировать, чтобы не допустить вероятного о похищения спецслужбами Незалежной.

"Возможно, его таким жестоким образом охраняют, но это очень странный метод обезопасить человека", – цитирует издание одного из анонимных собеседников.

Напомним, ранее уже имел факт похищения украинскими силовиками якобы причастного к трагедии "Боинга" бывшего военнослужащего ДНР Владимира Цемаха. История произошла летом прошлого года. В итоге дончанина в сентябре 2019-го отправили в Москву в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.

Судебный процесс над четырьмя фигурантами дела по гибели "Боинга 777" рейса MH17 – россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко – начался в Нидерландах в марте. Однако позже из-за эпидемии коронавируса он был перенесен до июня 2020 года.

В Москве этот процесс называют политизированным "судилищем".

