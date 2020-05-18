Украинские власти внимательно следят за процессом в Гааге

Приговор по делу о крушении лайнера авиакомпании Malaysia Airlines "Боинг" MH17 в полях под Донецком летом 2014 г. будет вынесен через несколько лет. К такому выводу пришел замглавы МИД Украины Евгений Енин.

Он отметил, что в Незалежной "с огромным интересом и вниманием" следят за судебным процессом в Нидерландах, который может длиться не один год.

"Приговоров следует ждать минимум несколько лет. Такие процессы не происходят быстро. К тому же скорость не должна повредить качеству", – заявил дипломат украинскому подразделению американской "Радио Свобода".

Также пан Енин добавил, что задача Киева – привлечь Москву и "высшее руководство" России к ответственности за нарушение международного права, воссоединение Крыма с РФ, якобы военное присутствие в Донбассе, в том числе сбитие малайзийского "Боинга".

Авиакатастрофа Boeing 777 рейса MH17, следовавшего по маршруту из Амстердама в Куала-Лумпур, произошла 17 июля 2014 года. Международная Совместная следственная группа (ССГ), куда входят представители Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины, считает, что лайнер был сбит ЗРК "Бук", который якобы принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ВС России, напоминает издание URA.RU.

Следствие обвинило россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко в причастности к этому происшествию.

В марте 2020 г. в Гааге начались судебные слушания в отношении этих фигурантов дела при их отсутствии. В Москве процесс называют политизированным "судилищем".

На прошлой неделе стало известно, что пана Харченко был арестован еще 11 марта по другому делу правоохранительными органами ДНР. Его сослуживцы полагают, что это сделано в целях защиты "фигуранта" по "Боингу" из-за вероятности похищения украинскими спецслужбами.

