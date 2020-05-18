Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Киев анонсировал дату приговора по делу о гибели малайзийского "Боинга"

Киев анонсировал дату приговора по делу о гибели малайзийского "Боинга"
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Украинские власти внимательно следят за процессом в Гааге

Приговор по делу о крушении лайнера авиакомпании Malaysia Airlines "Боинг" MH17 в полях под Донецком летом 2014 г. будет вынесен через несколько лет. К такому выводу пришел замглавы МИД Украины Евгений Енин.

Он отметил, что в Незалежной "с огромным интересом и вниманием" следят за судебным процессом в Нидерландах, который может длиться не один год.

"Приговоров следует ждать минимум несколько лет. Такие процессы не происходят быстро. К тому же скорость не должна повредить качеству", – заявил дипломат украинскому подразделению американской "Радио Свобода".

Также пан Енин добавил, что задача Киева – привлечь Москву и "высшее руководство" России к ответственности за нарушение международного права, воссоединение Крыма с РФ, якобы военное присутствие в Донбассе, в том числе сбитие малайзийского "Боинга".

Авиакатастрофа Boeing 777 рейса MH17, следовавшего по маршруту из Амстердама в Куала-Лумпур, произошла 17 июля 2014 года. Международная Совместная следственная группа (ССГ), куда входят представители Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины, считает, что лайнер был сбит ЗРК "Бук", который якобы принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ВС России, напоминает издание URA.RU.

Следствие обвинило россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко в причастности к этому происшествию.

В марте 2020 г. в Гааге начались судебные слушания в отношении этих фигурантов дела при их отсутствии. В Москве процесс называют политизированным "судилищем".

На прошлой неделе стало известно, что пана Харченко был арестован еще 11 марта по другому делу правоохранительными органами ДНР. Его сослуживцы полагают, что это сделано в целях защиты "фигуранта" по "Боингу" из-за вероятности похищения украинскими спецслужбами.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Последние новости о коронавирусе в России на 18 мая

Вирус, бушующий в стране, оказался особенным, в Красноярский край отправят военных для борьбы с эпидемией, в Москве умерли десятки человек - важные новости о COVID-19 на утро понедельника в материале "Утро.ру"

Озвучена свежая статистика по коронавирусу в России на 18 мая

В стране за сутки от COVID-19 умерли 91 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей