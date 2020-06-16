Мужчина якобы хотел отомстить за нелестное высказывание о российском президенте

В Тбилиси задержали российского гражданина из-за подозрений в подготовке заказного убийства. Мужчина с инициалами В.Б., по сообщению грузинских властей, также использовал поддельные документы.

Факт задержания подтвердили в службе Госбезопасности Грузии.

При этом телеканал Mtavari Arkhi заявляет, что задержанным является 37-летний уроженец Ингушетии Васамбаге Бадри Боков. Утверждается, что мужчина собирался отомстить журналисту Георгию Габунии за высказывания в адрес Владимира Путина. Журналисты утверждают, что россиянин таким образом выполнял приказ Рамзана Кадырова.

В правоохранительных органах Грузии утверждают, что долгое время знали о слежке за Габунией. По их утверждениям, за журналистом шпионили несколько человек.

Напомним, Георгий Габуния в прошлом году нецензурно высказался в адрес Владимира Путина в прямом эфире. Позже его уволили за оскорбления с телеканала. Сейчас Габуния основал свой собственный телеканал – Mtavari Arkhi.