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Планировал убить оскорбившего Путина журналиста: в Грузии задержан россиянин

Планировал убить оскорбившего Путина журналиста: в Грузии задержан россиянин
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Мужчина якобы хотел отомстить за нелестное высказывание о российском президенте

В Тбилиси задержали российского гражданина из-за подозрений  в подготовке заказного убийства. Мужчина с инициалами В.Б., по сообщению грузинских властей, также использовал поддельные документы. 

Факт задержания подтвердили в службе Госбезопасности Грузии.

При этом телеканал Mtavari Arkhi заявляет, что задержанным является 37-летний уроженец Ингушетии Васамбаге Бадри Боков. Утверждается, что мужчина собирался отомстить журналисту Георгию Габунии за высказывания в адрес Владимира Путина. Журналисты утверждают, что россиянин таким образом выполнял приказ Рамзана Кадырова. 

В правоохранительных органах Грузии утверждают, что долгое время знали о слежке за Габунией. По их утверждениям, за журналистом шпионили несколько человек. 

Напомним, Георгий Габуния в прошлом году нецензурно высказался в адрес Владимира Путина в прямом эфире. Позже его уволили за оскорбления с телеканала. Сейчас Габуния основал свой собственный телеканал – Mtavari Arkhi.

Евгения НАГОРСКАЯ

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